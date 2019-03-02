برشلونة يريد توجيه ضربة قاضية لريال مدريد في الكلاسيكو

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يسعى برشلونة في مباراة الكلاسيكو ضد مضيفه ريال مدريد اليوم السبت، للتخلص من منافس ثقيل على لقب الدوري الإسباني في قمة مباريات الجولة الـ26 من الليغا.

وتأتي المواجهة بين الغريمين اليوم بعد أربعة أيام فقط من المباراة التي جمعتهما في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي حقق فيها برشلونة فوزا عريضا على مضيفه الريال بثلاثية بيضاء، ليقصي الفريق الكتالوني غريمه الملكي من مسابقة الكأس، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-1، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 1-1 في الكامب نو.

ويتطلع برشلونة لتوجيه ضربة جديدة للريال، وإبعاده من حسابات الصراع على لقب الليغا، حيث سيتسع الفارق إلى 12 نقطة بين الغريمين، كما يريد البلوغرانا تحقيق إنجاز تاريخي بإسقاط ريال مدريد مرتين متتاليتين على ملعب سانتياغو برنابيو خلال 4 أيام.

في المقابل، سيحاول ريال مدريد الفوز في مباراة اليوم لتقليص فارق النقاط التسع مع المتصدر برشلونة، والمحافظة على آماله في التتويج بلقب الليغا، كما يرغب في الثأر من خسارته في كأس الملك، والرد على خسارته الثقيلة في مباراة الذهاب في الدوري والتي انتهت لصالح البلوغرانا 5-1.

وفي آخر 17 كلاسيكو جمع برشلونة مع مضيفه ريال مدريد، كان الفوز للبرسا في 10 مرات، مقابل 4 انتصارات لأصحاب الأرض، والتعادل 3 مرات.

وفي الوقت الذي يوصف فيه ملعب البرنابيو، بأنه “حديقة ميسي”، نظرا لنجاح الساحر الأرجنتيني هداف لقاءات الكلاسيكو برصيد 26 هدفا في الانتصار 11 مرة أمام الملكي، يعتبر راموس أكثر لاعب في تاريخ الميرينغي خسارة على ملعبه أمام برشلونة بواقع 11 هزيمة.

ويحمل لقاء اليوم رقم 241 في تاريخ المباريات الرسمية بالكلاسيكو، حيث فاز برشلونة في 94 مباراة، مقابل فوز الريال في 95، وانتهى 51 لقاء بالتعادل.