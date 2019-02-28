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اليويفا يعلن العقوبة.. راموس يدفع ثمن الإنذار المتعمد غاليا

28
FEBRUARY
2019
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أعلنت لجنة التأديب التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الخميس، إيقاف قائد ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس مباراتين، لتعمده نيل بطاقة صفراء ضد أياكس أمستردام الهولندي خلال مباراة الذهاب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان قلب الدفاع الدولي قد لمح بعد المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-1، إلى أنه تعمد نيل البطاقة، ليغيب بالتالي - بسبب تراكم الإنذارات - عن مباراة الإياب على ملعب "سانتياغو برنابيو"، بدلا من المخاطرة بنيل إنذار في الإياب يبعده بالتالي عن ذهاب الدور ربع النهائي في حال تأهل فريقه.

وبموجب هذا القرار، سيغيب راموس عن إياب ثمن النهائي في 5 مارس المقبل، وعن ذهاب ربع النهائي في حال تأهل فريقه إلى هذا الدور.

والأربعاء وجه الاتحاد الأوروبي اتهاما إلى راموس بـ"تعمد الحصول على بطاقة صفراء".

وارتكب راموس خطأ ضد كاسبر دولبرغ في الدقيقة 89 من المباراة، ونتيجة للإنذار سيغيب المدافع البالغ عمره 32 عاما عن لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

وقرر الاتحاد الأوروبي أن يحقق في الواقعة بعدما أبلغ راموس الصحفيين "سأكذب إذا قلت إنني لم أكن متعمدا".

ورغم ذلك قال راموس في وقت لاحق "كنت أشير إلى تعمد ارتكاب الخطأ. الخطأ لم يكن من الممكن تجنبه. وليس الحديث عن تعمد الإنذار".

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