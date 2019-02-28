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عزز ليفربول موقعه في الصدارة بفوزه الكبير على ضيفه واتفورد 5-صفر الأربعاء على ملعب "أنفيلد رود" في ليفربول في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين ليفربول، الساعي إلى لقبه الأول منذ 1990، بفوزه إلى نجمه السنغالي ساديو مانيه الذي سجل ثنائية في الشوط الأول من تمريرتين عرضيتين للمدافع ترينت ألكسندر أرنولد رافعا رصيده إلى 14 هدفا في المركز الرابع على لائحة الهدافين بفارق 4 أهداف خلف خلف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي) المتصدر، و3 أهداف خلف الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (أرسنال)، وهدفين خلف هاري كاين (توتنهام).

وأضاف ليفربول 3 أهداف في الشوط الثاني بينها ثنائية لمدافعه الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك بضربتي رأس أحدهما من تمريرة حاسمة من ألكسندر-أرنولد.

وهو الفوز الثاني لليفربول في مبارياته الخمس الأخيرة والـ21 هذا الموسم فرفع رصيده إلى 69 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام مطارده المباشر مانشستر سيتي حامل اللقب والذي تغلب بصعوبة على ضيفه وست هام يونايتد 1-صفر.

وخاض ليفربول المباراة في غياب مهاجمه الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي كان تعرض للإصابة في الكاحل في المباراة الأخيرة ضد مانشستر يونايتد (صفر-صفر) الأحد، فدفع المدرب الألماني يورغن كلوب بالمهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي مكانه.

وكان ليفربول صاحب الأفضلية من البداية وضغط بقوة بحثا عن التسجيل ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدفين في 20 دقيقة.

وبكر ليفربول بالتسجيل وتحديدا الدقيقة التاسعة عندما رفع المدافع الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد كرة عرضية تابعها مانيه برأسه على يمين الحارس بن فوستر (9).

وعزز مانيه تقدم ليفربول بهدف ثان رائع عندما تلقى كرة عرضية من ألكسندر-أرنولد داخل المنطقة فهيأها لنفسه بيسراه ولعبها بكعب قدمه اليمنى وظهره إلى المرمى وأسكنها داخل الشباك (20).

وجرب المهاجم الدولي المصري محمد صلاح حظه بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة تصدى لها الحارس فوستر (27).

وحرم القائم الأيسر صلاح من التعزيز عندما رد كرته من مسافة قريبة اثر تمريرة خلف الدفاع من ألكسندر-أرنولد (37).

وعزز أوريغي تقدم ليفربول في الشوط الثاني عندما تلقى كرة من الاسكتلندي أندرو روبرتسون في الجهة اليسرى فتوغل داخل المنطقة وتلاعب بثلاثة لاعبين قبل أن يسددها قوية بيمناه زاحفة على يمين الحارس فوستر (66).

وأضاف فان دايك الهدف الرابع بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر ركلة حرة جانبية انبرى لها ألكسندر-أرنولد (79)، قبل أن يختتم المهرجان اللاعب ذاته بهدف خامس بعد 3 دقائق بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من روبرتسون (82).