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تشلسي يعاقب حارسه كيبا "بنعومة" بعد فضيحة النهائي

26
FEBRUARY
2019
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عاقب نادي تشلسي الإنجليزي، حارس مرماه الإسباني كيبا أريزابالاغا بعد الحادثة التي جرت في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية في مواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي.

الحادثة الغريبة وقعت في الثواني الأخيرة من عمر المباراة حين رفض حارس مرمى تشلسي الخروج من الملعب، واستبداله بحارس آخر.

وخسر "البلوز" اللقب أمام نادي مانشستر سيتي، بركلات الترجيح 3-4، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، رفض كيبا أن ينفذ توجيهات المدير الفني للفريق الإيطالي ماوريتسيو ساري، ويستبدل بالحارس ويلي كاباييرو استعدادا لخوض ركلات الترجيح.

وظل الحارس الإسباني على أرضية الملعب، رافضا أمر ساري بالاستبدال، رغم الإصابة التي تعرضه لها.

وأثار هذا التصرف غضب ساري، ودخل في مشادة مع مساعده زولا، ثم راح يلقي بأشياء على مقاعد البدلاء قبل أن يترك أرضية الملعب.

وأكمل كيبا اللقاء حتى ركلات الترجيح، وسط دهشة الجماهير ولاعبي الفريقين، في تصرّف وصف بالفضيحة.

وأصدر كيبا بيانا، نشره الموقع الرسمي للنادي، اعتذر فيه لزملائه ولمدرب الفريق وللحارس الأرجنتيني كاباييرو، معتبرا أنه أساء التصرف.

من جهته، أكد ساري أن ما جرى كان بسبب سوء تفاهم، واعتبر أن الأمر انقضى، تاركا أمر عقوبة الحارس من عدمها إلى إدارة الفريق.

وبالفعل قررت إدارة البلوز، اقتطاع أجور أسبوع من مرتب الحارس الإسباني، دون أن تحرمه من المشاركة، حيث سيكون حاضرا في مواجهة توتنهام يوم الأربعاء.

وسيتبرع تشلسي بالأموال المقتطعة من مرتب كيبا للأعمال الخيرية.

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