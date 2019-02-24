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كلوب يكشف إعجابه بأسطورة مانشستر يونايتد

24
FEBRUARY
2019
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يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على مانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي. مدرب "الريدز" يورغن كلوب كشف قبيل هذه القمة الكروية عن إعجابه بأسطورة تدريبية قادت "الشياطين الحمر" إلى منصات التتويج في أكثر من مرة.

منذ كان يتولى تدريب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ارتبط يورغن كلوب بعلاقة صداقة قوية مع المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد سير أليكس فيرغسون. المدرب الألماني كشف في تصريحات صحفية نقلها موقع "ليفربول إيكو" أنه يعتبر أليكس فيرغسون مصدر إلهام له، من أجل العودة بـ "الريدز" إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

وقال مدرب ليفربول "إنه (فيرغسون) واحد من أعظم، إن لم يكن الأعظم في عالم كرة القدم". وأضاف:" يمكن أن تقول ذلك مع كل الأشياء التي حققها. من أين بدأ ومن أين جاء وما فعل للنادي (مانشستر يونايتد). إنه أمر لا يصدق".

وتابع المدرب الألماني حديثه عن فيرغسون، الذي اعتزل عالم التدريب قبل ست سنوات "أنا دائما معجب به. هذه هي الحقيقة. (لكنني) لا أدري كيف كان سيكون الوضع لو كنت هنا قبل 20 سنة". وأردف: "أعتقد أن الأمر سيكون مختلفا لأن فيرغسون شخص تنافسي وغالباً ما يقول بعض الأشياء قبل اللعب أمام ليفربول (هناك منافسة شرسة بين ليفربول ومانشستر يونايتد منذ عقود)".

وأضاف يورغن كلوب "أنا متأكد من أنه عندما كان يتولى تدريب مانشستر يونايتد لم يكن يريد النجاح لنا. لكن رأيه الآن لم يعد بتلك القوة لأنه قال في أكثر من مرة أن معجب بالعمل، الذي نقوم به الآن في ليفربول".

هذا، ويخوض ليفربول الأحد (24 فبراير/شباط 2019) مباراة قوية أمام مانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ سيحاول "الريدز" العودة بنقاط المباراة كاملة من ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر" في مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات الممكنة.

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