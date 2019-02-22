قصة شعر مميزة لأتير ماجوك...فمن وراءها

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سيظهر لاعب ارتكاز منتخب لبنان لكرة السلة اتير ماجوك مساء اليوم في مباراة لبنان ومنتخب نيوزيلاندا بقصة شعر مميزة تحمل شعار "ارض البطولة ارضي"، عمل عليها الحلاق هشام حداد، الذي سبق واهتم باطلالة نجم منتخب لبنان امير سعود من خلال الارزة على رأسه.

وكانت لحداد لمسات بطابع سياسي في وقت سابق، من خلال قصة شعر على صورة الرئيس العماد ميشال عون واخرى على صورة العميد شامل روكز، ظهر الاعلامي الذي يحمل الاسم نفسه هشام حداد باحداها.

اشارة الى ان حداد يتعاون مع الotv منذ انطلاقتها بالاهتمام باطلالة عدد من المذيعين والمراسلين والضيوف الذين يظهرون عبرها.