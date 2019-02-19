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لهذا السبب لم يضم برشلونة بنزيمة إلى صفوفه

19
FEBRUARY
2019
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كان نادي برشلونة الإسباني يحتاج إلى مهاجم عام 2008، عندما جاء إلى كامب نو، المدرب الجديد حينها، جوسيب غواريدولا، ولم يرغب في الاعتماد على الكاميروني صامويل إيتو.

ولذلك، بدأت الأنظار تتجه نحو استقطاب مهاجمين عبر صفقات، وكان اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة على رادار النادي الكتالوني، نظرا لأدائه المبهر مع أولمبيك ليون، وفق تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، الاثنين.

ولفت التقرير إلى شخصية، تشيكي بيغريستين، الذي كان يشغل منصبا إداريا في برشلونة، قائلا إنه كان مكلفا بعملية استقطاب بنزيمة، الذي كان يبلغ حينها 21 عاما.

وسافر بالفعل بيغريستين إلى ليون من أجل إقناع النادي هناك بالتوقيع على الصفقة، وكان المسؤولون في كامب نو يتوقعون أن تتكلل الأمور بنجاح.

لكن المسؤول الكتالوني شاهد أمورا لم تعجبه في اللاعب الفرنسي ولم يحبها مطلقا.

ولفت تقرير "ماركا" إلى أمور بعينها لم ترق لبيغريستين، مثل صداقات بنزيمة وطريقة تعامله أثناء المحادثات، لدرجة أنه لم ينظر إلى المسؤول الكتالوني خلال الحديث معه.

وعليه قرر برشلونة صرف النظر عن التعاقد مع النجم الواعد، ذلك أنه قد يصبح مشكلة للفريق، كما أن تكيفه مع النادي لن يكون سهلا.

وعوضا عن بنزيمة، وصل زلاتان إبراهيموفيتش إلى كامب نو صيف عام 2009، ليحل محل إيتو.

يذكر أن بنزيمة انتقل إلى ريال مدريد، الغريم التقليدي لبرشلونة، عام 2009، مقابل صفقة بلغت 49 مليون دولار أميركي.

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