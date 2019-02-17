قائد ريال مدريد يعزز رقمه القياسي بعدد البطاقات الحمراء!

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تلقى قائد ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس البطاقة الحمراء رقم 25 مع النادي الملكي في كل البطولات، وذلك خلال الهزيمة أمام ضيفه جيرونا 2-1 في الليغا، اليوم الأحد.

ووصل راموس إلى البطاقة الحمراء رقم 25 في مسيرته مع الميرينغي، عندما تلقى البطاقة الصفراء الثانية في مباراة اليوم، بعدما ارتكب خطأ ضد بيدرو ألكالا، لاعب جيرونا، خلال محاولة تسديد ركلة خلفية مزدوجة، في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.وأصبح راموس البالغ 32 عاما، أول لاعب يطرد 20 مرة في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويأتي خلف راموس في المركز الثاني، بابلو ألفارو، صاحب 18 بطاقة حمراء.