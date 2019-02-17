والد نيمار يكشف "الكذبة"

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اعتبر والد النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، أن التقارير الصحفية التي تلمح إلى إمكانية عودة أغلى لاعب في العالم إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني لا تزيد على كونها "كذبة".

وقال الوالد الذي يتولى أيضا إدارة أعمال اللاعب، في تصريحات الأحد لبرنامج "تيليفوت" عبر قناة "تي أف 1" الفرنسية، إن التقارير عبارة عن "كذبة، لا يوجد أي اتصال مع برشلونة" حامل اللقب ومتصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشدد على أن "شخصين بإمكانهما التحدث عن نيمار: أنا وهو. أي منا لم يتحدث عن نية للعودة إلى برشلونة. هذه كذبة".

وتابع: "برشلونة ناد كبير وكنا سعداء جدا فيه (...) يستحيل ترك لاعب مثله خارج دائرة هذه الشائعات (في سوق الانتقالات)"، مضيفا: "هذه الشائعات تمتعنا جدا"، موجها انتقادات للصحفيين الذين يروجون لها.

وأكد أن "المستقبل في باريس، الحاضر في باريس"، مع إشارته في الوقت ذاته إلى أنه "من الصعب الحديث عن المستقبل لأن في كرة القدم، كل شيء يمكن أن يتغير في أي لحظة".

وأصبح المهاجم الدولي البرازيلي أغلى لاعب في العالم في صيف العام 2017، عندما دفع نادي باريس سان جرمان قيمة البند الجزائي الوارد في عقده مع النادي الكتالوني، وضمه إلى صفوفه لقاء 222 مليون يورو.

ويغيب نيمار عن صفوف فريقه في الفترة الراهنة بسبب إصابة تعرض لها في مشط القدم، في تكرار لإصابة مماثلة أبعدته نحو 3 أشهر عن الفريق في الموسم الماضي.

وشدد والد نيمار على ضرورة "أن يحمي التحكيم اللاعبين"، معتبرا أن "عدم احتساب الأخطاء (التي ترتكب بحقهم) هو المشكلة".

وأعلن النادي في أواخر يناير الماضي أن نيمار سيغيب عن الملاعب لعشرة أسابيع، مما يعني عدم مشاركته في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفاز الفريق الباريسي ذهابا على ملعب "أولد ترافورد" 2-صفر الأسبوع الماضي، ويستقبل "الشياطين الحمر" على ملعبه "بارك دي برانس" في السادس من مارس المقبل إيابا.