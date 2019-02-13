living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالأرقام.. مبابي "يكتسح" ميسي ورونالدو في دوري أبطال أوروبا

13
FEBRUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أثبت النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، تفوقه بفارق شاسع على الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا، عندما كانا بنفس العمر.

ونشرت مجلة "أونز" الرياضية الفرنسية إحصاء "مذهلا" يكشف أن اللاعب ذا الـ20 ربيعا، سجل حتى الآن 14 هدفا في 24 مواجهة بدوري أبطال أوروبا.

وبالمقارنة مع النجمين الأسطوريين، لم يسجل لاعب برشلونة ميسي في نفس العمر سوى 8 أهداف أوروبية من 21 مباراة، بينما سجل نجم يوفنتوس الحالي رونالدو هدفا واحدا فقط في 21 مباراة، عندما كان يبلغ من العمر 20 عاما.

وسجل مبابي في البطولة الأقوى في أوروبا تقريبا ضعف أرقام ميسي، و13 هدفا أكثر من رونالدو، عندما كانا في مقتبل العمر، مثلما هو الآن.

والثلاثاء قاد مبابي، الملقب باسم "37" في إشارة إلى سرعته القصوى بالكيلومتر في الساعة، باريس سان جرمان لفوز مهم على مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعبه، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

كما حقق مبابي لقب كأس العالم مع منتخب بلاده فرنسا بعمر 19 عاما، وهو إنجاز قد يستعصي على النجمين المخصرمين حتى نهاية مسيرتيهما

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout