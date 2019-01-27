الانوار يحقق فوزه السابع في بطولة الكرة الطائرة

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حقق نادي الانوار جديدة المتن فوزه السابع على التوالي في بطولة لبنان للكرة الطائرة لموسم ٢٠١٩، بفوزه على نادي الزهراء الميناء وصيف بطل ٢٠١٨ بنتيجة ٣-١.

وجاءت المجموعات على الشكل التالي: ٢٢-٢٥، ٢٥-٢١، ٢٥-٢١، ٢٦-٢٤.

المباراة اقيمت على مجمّع ميشال المر الرياضي في الجديدة، وحضرها رئيس النادي نهاد نصور واعضاء من اللجنة الادارية.

وستعقد اللجنة الإدارية اجتماعاً يوم الأربعاء المقبل، للبحث بأمور الفريق بالمرحلة اللاحقة والاطلاع على تقرير فني بخصوص اللاعبين اللبنانيين والأجانب.

وقد دعي الى الاجتماع العديد من قدامى النادي من اللاعبين والاداريين من ابناء الجديدة للوقوف عند رأيهم.