لفتة إنسانية من ميسي بشأن "اللاعب المفقود"

طالب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، باستئناف عمليات البحث عن مواطنه إيميليانو سالا، لاعب نانت الفرنسي الذي اختفت طائرته عن شاشات الرادار، الاثنين.

وكتب لاعب برشلونة الإسباني في حسابه على "إنستغرام"، الجمعة: "طالما هناك إمكانات وبصيص من الأمل، نطلب منكم من فضلكم ألا توقفوا البحث عن إميليانو".

وأضاف ميسي: "كل الدعم لعائلته وأصدقائه".

والخميس، أعلنت السلطات البريطانية أنها لم تعد تبحث بشكل فعال عن طائرة تقل سالا، بعد اختفائها الغامض.

وأخفقت عملية بحث جوية وبحرية استمرت 3 أيام وغطت منطقة تصل مساحتها إلى 1700 ميل مربع، قرب جزر بحر المانش، في تحديد موقع الطائرة وشخصين كانا على متنها، هما سالا والطيار ديفيد إبوتسون.

وأقلعت الطائرة من مدينة نانت الفرنسية وكانت في طريقها إلى مدينة كارديف، حيث كان من المقرر أن يبدأ سالا اللعب لصالح فريق كرة القدم للعاصمة الويلزية.

وقال قبطان مرفأ غيرنزي الرئيسي دافيد باركر، الخميس، إن فريق البحث "اتخذ القرار الصعب بإنهاء العملية"، مضيفا أن "فرص النجاة في هذه المرحلة مستبعدة بشدة".

وتم إبلاغ أقارب المفقودين بإنهاء العملية، إلا أن الجميع طالب باستئنافها على أمل الحصول على أي معلومة بشأن مصير اللاعب والطيار.