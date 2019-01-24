قرارات اللجنة الإدارية لنادي الحكمة

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عقدت اللجنة الإدارية لنادي الحكمة الرياضي بيروت جلسة في 23 كانون الثاني 2019 اتخذت في خلالها عدة قرارات ابرزها:

- شكر كل اعضاء الجمعية العمومية الذين شاركوا في العملية الانتخابية، وتقدر غاليا حضورهم ولهفتهم ومحبتهم للنادي، كما تشكر كل المهنئين بفوزها بالانتخابات، إن بحضورهم أو إتصالهم أو إرسال البرقيات والرسائل.

- الغاء جميع التعيينات واللجان السابقة في النادي، ووقف العمل بإصدار بطاقات تحمل اسم وشعار النادي ومنها بطاقات "حكماوي وافتخر" وغيرها، وتحذر أي كان وخصوصا مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من استعمال اسم وشعار النادي تحت طائلة الملاحقة القانونية.

- بعد الاحداث التي وقعت في ملعب غزير بتاريخ 20 كانون الثاني 2019 خلال وبعد انتهاء مباراة نادي الحكمة ونادي الشانفيل الشقيق في بطولة كرة السلة، تجددّ اللجنة الإدارية رفضها لما حصل، وقررت تكليف محامي النادي الأمين العام الاستاذ كميل سعادة اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضد كل من يظهره التحقيق فاعلا مشتركا أو محرضاً في تلك الاحداث.

- تشكيل اللجان العاملة في النادي على الشكل الآتي:

* لجنة كرة السلة: جورج بركات (رئيسًا) وسمير صالح (نائبًا للرئيس)

* لجنة كرة القدم: كميل سعادة (رئيسًا) وايلي رشدان (نائبًا للرئيس)

* لجنة تحديث قوانين وانظمة النادي: الرئيس القاضي داني شرابيه والمحامي كميل سعادة.

* اللجنة الإعلامية: ايلي نصار

* اللجنة الطبية: الدكتور جو حداد

* رابطة المشجعين: جوزيف مخايل

- تطلب اللجنة الإدارية من محبي ومشجعي النادي، المشاركة في إنجاح وحضور الحفل الفني الذي يقيمه "أصدقاء نادي الحكمة" والسيد ميشال بو عبدو في 2 شباط 2019 في "الفوروم دو بيروت".