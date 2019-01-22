مارسيلو يرغب في مغادرة الملكي للالتحاق بصديقه

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كشف الدولي البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، عن رغبته في مغادرة صفوف النادي الملكي للالتحاق بزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس الإيطالي.

ونقل موقع "Ok Diario" عن مارسيلو حديثه الموجه لنادي ريال مدريد: "إذا قدم يوفنتوس عرضا، فدعوني أرحل"، ويعتزم المدافع البرازيلي الاستمرار مع الفريق الملكي حتى نهاية الموسم، ومن ثم الالتحاق بصديقه رونالدو، خلال الميركاتو الصيفي.



وذكرت تقارير صحفية أن كريستيانو رونالدو عمل في وقت سابق على إقناع مارسيلو بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس.



ويجلس مارسيلو في الفترة الأخيرة على دكة البدلاء بقرار من المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري لعدم رضاه عن الحالة البدنية للمدافع البرازيلي بسبب وزنه الزائد.

arabi21