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اختفاء طائرة مهاجم كارديف سيتي الجديد!

22
JANUARY
2019
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كشفت عدد من التقارير الإنجليزية عن اختفاء الطائرة التي كان يستقلها اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا نجم نادي كادريف سيتي الجديد، القادم من فريق نانت الفرنسي.
 
وكان كارديف سيتي قد أعلن تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني إيمليانو سالا من نانت الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها 17 مليون يورو خلال انتقالات الشتاء الحالي.
 
المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ28 عاماً استقل الطائرة من مدنية نانت الفرنسية متوجهاً إلى مدينة كارديف، لبدء رحلته الجديدة مع الفريق الويلزي.
 
 
بعض التقارير تشير إلى أن مهاجم كارديف الجديد قد يكون في عداد الموتى حالياً، بعد وصول تأكيدات حول تحطم الطائرة التي كان على متنها اللاعب بالقرب من جزيرة آلدرني في بحر المانش.
 
 
إيمليانو سالا وشخص آخر توجدا على متن على طائرة من طراز بيبر ماليبو، وهي الطائرة التي تحطمت أمس الاثنين إلى جوار منارة الكاسيكتس.
 
 
في الوقت الذي تواصل قوات السواحل البحرية رحلتها في البحث عن حطام الطائرة والمفقودين والموتى، إضافة للصندوق الأسود للطائرة للكشف عن تفاصيل الحادث بالكامل.
 
كما أكدت الصحف البريطانية أن اختفاء الطائرة التي كان تقل اللاعب الأرجنتيني لم يكن في النطاق الجغرافي للمملكة المتحدة.
 
من جهة أخرى فإن خبراء الأرصاد الجوية أكدوا أن الرياح لم تكن قوية، مما يشير إلى عدم تسببها في سقوط الطائرة أو تحطمها، حيث لا تزال أسباب الحادثة غامضة حتى الأن. 
 
وأعادت حادثة اختفاء طائرة اللاعب الأرجنتيني سالا للأذهان، واقعة سقوط طائرة مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي، الملياردير التايلاندي فيكاي سريادادابرابا.
 
وتوفي 5 اشخاص كانوا على متن الهليكوبتر التي سقطت وتحطمت بعد ثوانٍ فقط من إقلاعها بعد تعادل ليستر 1-1 ضد وست هام.
 
الطائرة الخاصة هي هليكوبتر ذات ثمانية مقاعد، وتابعة لشركة فيشاي سريفادادابرابا، وقد نقلت شاشات التلفاز لحظات تحليقها على الهواء مباشرة قبل الانفجار.
 
وأقلعت الطائرة في حوالي الساعة 8.45 مساءً، وقطعت مسافة 200 ياردة قبل أن تتحول إلى كرة من اللهب بعدما خرجت عن السيطرة بسبب مشكلة مع ذيلها.
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