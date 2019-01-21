living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أغرب صفقة.. برشلونة على بُعد خطوة من مهاجم "في نهاية مشواره"

21
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني أصبح على بعد خطوات من إنهاء تعاقده "الهجومي" الأول هذا الشتاء، لكن الاختيار وقع على لاعب غير متوقع أبدا.

ووفقا لمصادر عدة، أصبح برشلونة الإسباني على أعتاب التعاقد مع النجم الدولي الغاني كيفن برينس بواتينغ مهاجم ساسولو الإيطالي، اللاعب السابق لفريقي ميلان الإيطالي وإينتراخت فرانكفورت الألماني.

واشتهر بواتينغ كثيرا مع منتخب غانا في مونديال 2010، كما أصبح "سلعة" تجارية رائجة، حيث لاقت قمصانه مبيعات ضخمة في كل الأندية التي لعب لها.

وتبدو الصفقة المزعومة التي تحدثت عنها مصادر مثل "سكاي سبورتس" و"كالتشيو ميركاتو"، غريبة في حال حدوثها، خاصة أن برشلونة المدجج بالنجوم، ليس من عادته التعاقد مع نجوم "تسويقيين" مثل بواتينغ، في ظل تجاوز عمر اللاعب الـ31 عاما، واشتهاره بإثارة الجدل خارج الملعب.

وخاض بوتينغ تجارب كثيرة في أوروبا، مع ميلان وفرانكفورت ولاس بالماس الإسباني وشالكة الألماني وبورتسموث الإنجليزي، وأخيرا مع ساسولو.

ويعتبر برينس الأخ غير الشقيق لمدافع بايرن ميونيخ الألماني جيروم بواتينغ، الذي اختار تمثيل منتخب "المانشافت".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout