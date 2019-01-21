أغرب صفقة.. برشلونة على بُعد خطوة من مهاجم "في نهاية مشواره"

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يبدو أن نادي برشلونة الإسباني أصبح على بعد خطوات من إنهاء تعاقده "الهجومي" الأول هذا الشتاء، لكن الاختيار وقع على لاعب غير متوقع أبدا.

ووفقا لمصادر عدة، أصبح برشلونة الإسباني على أعتاب التعاقد مع النجم الدولي الغاني كيفن برينس بواتينغ مهاجم ساسولو الإيطالي، اللاعب السابق لفريقي ميلان الإيطالي وإينتراخت فرانكفورت الألماني.

واشتهر بواتينغ كثيرا مع منتخب غانا في مونديال 2010، كما أصبح "سلعة" تجارية رائجة، حيث لاقت قمصانه مبيعات ضخمة في كل الأندية التي لعب لها.

وتبدو الصفقة المزعومة التي تحدثت عنها مصادر مثل "سكاي سبورتس" و"كالتشيو ميركاتو"، غريبة في حال حدوثها، خاصة أن برشلونة المدجج بالنجوم، ليس من عادته التعاقد مع نجوم "تسويقيين" مثل بواتينغ، في ظل تجاوز عمر اللاعب الـ31 عاما، واشتهاره بإثارة الجدل خارج الملعب.

وخاض بوتينغ تجارب كثيرة في أوروبا، مع ميلان وفرانكفورت ولاس بالماس الإسباني وشالكة الألماني وبورتسموث الإنجليزي، وأخيرا مع ساسولو.

ويعتبر برينس الأخ غير الشقيق لمدافع بايرن ميونيخ الألماني جيروم بواتينغ، الذي اختار تمثيل منتخب "المانشافت".