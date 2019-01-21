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الهيئة الادارية في جمعية هومنتمن: لفتح تحقيق في الإشكال الذي وقع بالأمس على نادي عزير وتوقيف المعتدين

21
JANUARY
2019
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أصدرت الهيئة الادارية في جمعية هومنتمن الرياضية البيان التالي:
عطفاً على الإشكالات التي اعقبت  المباراة  بين فريقي الحكمة بيروت والشانفيل على ملعب نادي غزير يهم الهيئة الادارية لجمعية هومنتمن الكشفية والرياضية توضيح الأمور التالية:
 1-تستنكر جمعية هومنتمن أشد الإستنكار وتشجب بشدة  التعرض لممثل جمعية هومنتمن لدى الاتحاد اللبناني لكرة السلة السيد جورج صابونجيان خصوصاً  من قبل بعض جمهور نادي الحكمة كذلك التعرض للجنة الملاعب في الاتحاد. 
2-تطلب الجمعية اعتبار ما ورد على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال  .  بمثابة اخبار للسلطات الامنية والقضائية 
3-تتمنى جمعية هومنتمن الشفاء العاجل للمصابين خلال الإشكال والتدافع الذي أعقب صافرة النهاية. 
4-تدعو الجمعية القوى الأمنية المعنية الى فتح تحقيق في الإشكال مع استعدادها لوضع كامل إمكاناتها في تصرف القوى الأمنية لتوقيف ومحاسبة المتسببين ومنع تكرار اي نوع من الإشكالات حرصاً على استمرار التنافس الرياضي الشريف وتشجيع اللعب النظيف.
5-تتوجّه  الجمعية الى نادي الحكمة الشقيق وهيئته الادارية المنتخبة  الجديدة  بالدعوة الى  ضبط جمهوره وتأسف  للإشكال الذي أعقب المباراة  آملين ان تسود  المباريات القادمة الروح الرياضية.
 
جمعية هومنتمن بيروت الكشفية والرياضية
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