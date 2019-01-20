برشلونة يكسب نقاط ليغانيس.. ويخسر نجمه ديمبلي

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أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا وتسبب في صنع آخر ليقود فريقه برشلونة لتحقيق انتصاره السابع على التوالي في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 - 1 على ضيفه ليغانيس يوم الأحد في المرحلة العشرين للمسابقة.

وتقدم برشلونة بهدف حمل توقيع نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 32، لكن مارتن بريثويت أحرز هدف التعادل لليغانيس في الدقيقة 57.

واضطر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة للدفع بميسي، الذي أبقاه على مقاعد البدلاء في بداية المباراة من أجل إراحته للقاء الفريق المرتقب أمام إشبيلية في بطولة كأس الملك يوم الأربعاء القادم، بينما خرج المتألق ديمبلي من الملعب مصاباً منتصف الشوط الثاني.

ونجح ميسي في صنع الفارق خلال النصف ساعة التي شارك خلالها في اللقاء، بعدما تسبب في الهدف الثاني الذي أحرزه المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز في الدقيقة 71 من متابعة لقذيفة هائلة من قائد الفريق الكتالوني، الذي أحرز الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع ميسي رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 18 هدفا، ليعزز صدارته لقائمة هدافي المسابقة، بفارق ثلاثة أهداف أمام أقرب ملاحقيه لويس سواريز.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي ثأر من خسارته 1 - 2 أمام ليغانيس في لقاء الفريقين بجولة الذهاب هذا الموسم، إلى 46 نقطة، ليظل محلقا في الصدارة، بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، فيما تجمد رصيد ليغانيس عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.