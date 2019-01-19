صيف ساخن في ملاعب الكرة.. 10 نجوم في سوق الانتقالات

تنشغل الأندية الأوروبية حاليا بسوق انتقالات اللاعبين الذي يعرف بـ"الميركاتو الشتوي" الذي ينتهي أواخر يناير الجاري، ومع ذلك فإن بعضها بدأ يخطط بالفعل لصفقات الصيف.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، السبت، أن هناك 10 لاعبين أصبح بقاؤهم في أنديتهم أمرا مشكوكا فيه، لعدة أسباب من بينها، انتهاء عقودهم الحالية وتقديمهم أداء هزيلا في النصف الأول من هذا الموسم، ورغبة بعضهم في المغادرة.

وقالت إنه ما زال هناك متسع من الوقت أمام الأندية لتمديد عقود هؤلاء اللاعبين أو التفكير بإنهاء علاقتها بهم، متوقعة أن تكون قيمة صفقاتهم أقل بكثير مما سبق، وفيما يلي القائمة:

دانييل ستوريدغ

هو واحد من أبرز لاعبي ليفربول الإنجليزي، لكن لم يتبق من عقده مع النادي سوى 6 أشهر. وبالرغم من أن الدولي الإنجليزي دخل عامه السابع في إنفيلد، وسجل كثيرا لليفربول، فإن أيامه مع النادي قد تكون معدودة.

وتقول تقارير إن النادي قد يتخلى عن اللاعب، وإن الدولي الإنجليزي يبحث عن خيارات جديدة مثل الانضمام إلى الدوري الأميركي لكرة القدم.

إيدين هازارد

بقي أمام اللاعب البلجيكي عام واحد في عقده مع تشلسي الإنجليزي، ويُعتقد أن ريال مدريد يدرس استقطاب هازارد (28 عاما). ومع مرور الوقت، سيكون على تشلسي التصرف واتخاذ قرار بشأن اللاعب.

فينسنت كومباني

قال مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، جوسيب غوارديولا، إنه سيمنح قائد الفريق فينسنت كومباني، عاما إضافيا ليثبت جدارته.

وأمضى اللاعب 11 عاما مع الفريق، لذلك من الصعب تخيل وجوده مع فريق آخر غير مانشستر ستي، لكن الأمور لن تبقى على حالها، إذ سيبلغ في أبريل المقبل 33 عاما، إضافة إلى إصاباته المتكررة، لذا سيكون أمامه الكثير من العمل لتجديد عقده.

لوكا مودريتش

هذا الموسم ينهي اللاعب الكرواتي 7 أعوام مذهلة مع ريال مدريد، وسيدخل الموسم المقبل وهو في الـ 34 من عمره.

ويرتبط اللاعب بعقد مع الريال حتى 2020، لكن تقارير ذكرت بأنه يريد ترك الريال في الصيف مع نهاية الموسم الحالي، ويضع هذا الأمر أعباء جديدة على الريال من أجل استقطاب مزيد من اللاعبين المحترفين لسد مكان المغادرين.

ماريو غوتزه

كان الفتى الذهبي في ألمانيا عام 2014، وتوج بكأس العالم 2014 وكان عمره حينها (22 عاما) واعتبر أغلى لاعب ألماني على الإطلاق، لكن العامين الأخيرين كانا محطبين للاعب، الذي لم يوقع بعد على تمديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف.

ولم ينتظم غوتزه في اللعب مع ناديه بروسيا دورتموند هذا الموسم، وسيكون عليه تحديد خياراته قبل حلول الصيف.