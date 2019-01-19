اللجنة الادارية للانوار جديدة المتن تدعو جمهور النادي لمواكبته الأحد

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عقدت اللجنة الادارية لنادي الأنوار الجديدة اجتماعاً برئاسة نهاد نصور في مكتب المحامي بول يوسف كنعان في الجديدة، بحضور نائب الرئيس ميشال عون وامين السرّ الياس كنعان وامين الصندوق جورج نصور والأعضاء.

وتباحث المجتمعون في أمور فريق الكرة الطائرة، في حضور جورج اسعد يزبك الذي شرح خطة عمل فريق الكرة الطائرة لموسم ٢٠١٩.

وقد قررت اللجنة الادارية تكليف جورج اسعد يزبك مهام مفوّض شؤون فريق الكرة الطائرة.

كما شكّلت اللجنة الادارية لجنة للتحضير للعشاء السنوي للنادي في ايار المقبل والذي سيقام في كازينو لبنان، برئاسة ميشال هادي يزبك.

وتتألّف اللجنة من شبان وشابات جديدة المتن.

كما تدعو اللجنة الادارية الاهل والأصدقاء في جديدة المتن لحضور المباراة التي ستجمع ما بين الانوار والمتين على ملعب المركزية جونية، الثالثة بعد ظهر الاحد ٢٠ كانون الثاني ٢٠١٩، والتي ستنقل مباشرة عبر الotv.