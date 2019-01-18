living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رونالدو على موعد مع القضاء الإسباني

18
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يمثل نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثلاثاء المقبل، أمام محكمة مدريد، التي ستحكم عليه بدفع غرامة قدرها 18,8 مليون يورو، بسبب تهربه من دفع الضرائب، وفق ما أعلن متحدث باسم المحكمة، الجمعة.

ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث قوله: "بعدما رُفض طلبه بالمثول عبر تقنية الاتصال بالفيديو، يتعين عليه (رونالدو) الحضور" إلى مقر المحكمة في شمال العاصمة الإسبانية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينيتش.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة القرار بشأن الغرامة التي يتوجب على نجم يوفنتوس الإيطالي دفعها، إضافة إلى حكم بالسجن عامين مع وقف التنفيذ.

والغرامة المالية التي سيدفعها النجم السابق لريال مدريد، هي نتيجة اتفاق بين محاميه وسلطات الضرائب الإسبانية.

وفي حال لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، كان سيتحتم على أفضل لاعب كرة قدم في العالم خمس مرات، أن يواجه احتمال فرض غرامة قاسية تصل إلى 28 مليون يورو، وحكم بالسجن لثلاثة أعوام ونصف العام، بحسب نقابة الاختصاصيين في وزارة المالية.
وأدى هذا الاتفاق إلى إقفال الملف القضائي بحق النجم الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018 مقابل نحو 100 مليون يورو.

واتهمت المحكمة الجنائية في مدريد، رونالدو بتهرب ضريبي وصلت قيمته إلى 14,7 مليون يورو من خلال إنشاء هيكل تجاري وهمي لإخفاء أرباحه في الفترة من 2011 إلى 2014.

وإضافة إلى هذه المشكلة الضريبية التي تتجه إلى الطي، يواجه رونالدو مشاكل أخرى بعيدا من المستطيل الأخضر، أبرزها إعادة فتح تحقيق في مدينة لاس فيغاس الأميركية بناء على تهمة اغتصاب وجهتها بحقه عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا (34 عاما)، في حادثة تعود إلى 13 يونيو 2009.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout