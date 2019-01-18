معجب يقتحم الملعب في جدّة ليسرق سيلفي مع رونالدو (فيديو)

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اقتحم شاب ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية أثناء قيام لاعبي فريق يوفنتوس بتمارين الإحماء قبل مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان التي استضافتها المدينة مساء الأربعاء.



ويظهر في المقطع المتداول كيف أقدم المشجع على اقتحام الملعب واحتضان اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو طالباً منه التقاط صورة سلفي.



فما كان من رونالدو إلا أن استجاب وأخذ سيلفي مع المشجّع قبل أن يتدخل أمن الملعب ويخرجه.

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