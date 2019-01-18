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بنك بيروت يواجه الشويفات في قمة الجولة الرابعة من فاينل ٦ الفوتسال

18
JANUARY
2019
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بعد بداية  قوية في مرحلة الفاينل ٦ لبطولة لبنان لكرة الصالات, محققاً ٣ انتصارات من ٣ مباريات على كل من اللويزه (١٣ - ٤) والحرية صيدا (١١ - ٠) وذوق مصبح (٧ - ١)، يستعد نادي بنك بيروت الرياضي بطل لبنان وحامل الكأس والسوبر للمواجهة المنتظرة أمام فريق الشويفات صاحب المركز الثالث في الدوري غداً السبت الساعة السابعة مساءً على ملعب العماد اميل لحود العسكري في الدكوانه.
 
وقد تواجه الفريقان في مرحلة التصفية الأولى على ملعب السد حيث كانت الغلبة لبطل لبنان بنتيجة ٤-١، في مباراة قوية وندية بين الفريقين تحمل في طياتها عدد من المواجهات داخل المواجهة بين الزملاء في المنتخب الوطني الموزعين بين الفريقين. 
 
نجم الفريق كريم أبو زيد يبدو مرتاحاً لهذه المباراة، إذ لا ضغط كبير على اللاعبين. فبنك بيروت ضمن بنسبة كبيرة مركزه الأول في البطولة فيما الشويفات ضمن أيضاً أحد المركزين الثاني أو الثالث في البطولة. لكن لن تكون المواجهة سهلة إذ إن الفريقين تعودا على تحقيق الإنتصارات والمنافسة طيلة الوقت. وأيضاً ستكون مناسبة لمعرفة أين أصبح مستوى الفريقين وماذا ينقصهما قبل الدخول إلى مرحلة المربع الذهبي. 
 
ويضيف أبو زيد، صاحب الثلاثية في المباراة السابقة أمام فريق ذوق مصبح، أن الفريق وصل حالياً إلى كل الأهداف التي وضعت قبل إنطلاق الدوري، من تصدر البطولة إلى تحقيق الفوز في جميع المباريات وصولاً إلى كون بنك بيروت الأفضل هجومياً (بمعدل أكثر من ١٠ أهداف في المباراة) وصاحب أفضل دفاع أيضاً في البطولة. أما بالنسبة إلى زميله السابق في نادي الميادين والحالي في بنك بيروت اللاعب الصربي BOBA، فأشار أبو زيد أنه لاعب من طراز عالي جداً وإضافة إيجابية كبيرة للفريق على الصعيد الفني والنفسي، فهو لاعب محترف، خاض على مدى السنوات الماضية بطولة دوري ابطال أوروبا أمام أبرز الفرق وأيضاً مع المنتخب الصربي، فهو يعطي المعنويات والتوجيهات للجميع على أرض الملعب وعلى مقعد الإحتياط وإيضاً خلال التمارين. 
 
ويختم أبو زيد قائلاً أن المواجهة بينه وBOBA من جهة وبين زملائهما السابقين في نادي الميادين والشويفات حالياً خاصةً قاسم قوسان وحسن زيتون من جهة أخرى لن تكون بهذه الحدية في هذه المباراة للأسباب التي ذكرها سابقاً، لكن إن تواجها في النهائي فستكون الأمور مختلفة جداً. 
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