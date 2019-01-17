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رسميا.. حارس ريال مدريد ينتقل إلى إنجلترا

17
JANUARY
2019
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أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي اليوم الخميس اتفاقه على انتقال حارس مرماه كيكو كاسيا، إلى ليدز يونايتد الإنجليزي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي:"اتفق ريال مدريد، وليدز يونايتد، على انتقال اللاعب كيكو كاسيا، ويريد النادي إظهار التقدير لحارس المرمى على السنوات الرائعة التي أظهر خلالها التفاني، والكفاءة المهنية، بالإضافة إلى سلوكه المثالي طوال فترة عمله في أكاديمية الشباب، التي انضم إليها في عام 2000 قبل أن يشق طريقه إلى الفريق الأول.

كما أعلن ليدز، عبر موقعه الإلكتروني، تعاقده مع الحارس الإسباني كيكو كاسيا، قادما من النادي الملكي لمدة 4 سنوات ونصف.

وجاء رحيل كاسيا عن ريال مدريد بعدما بات خارج حسابات المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، الذي يعتمد على البلجيكي تيبو كورتوا ومن بعده الكوستاريكي كيلور نافاس.

وبدأ كاسيا مسيرته مع النادي الملكي عام 2005، قبل رحيله إلى إسبانيول عام 2007، ليصبح لاحقا الحارس الأساسي للفريق الكتالوني، وعاد بعد 8 سنوات إلى الريال.

وشارك كاسيا في 43 مباراة مع الميرينغي في كافة البطولات على مدار المواسم الـ3 الماضية، ليتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات.

روسيا اليوم
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