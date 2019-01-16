ماذا قال رونالدو بعد احرازه اولى القابه مع يوفنتوس؟

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اعرب النجم البرتغالي لنادي يوفنتوس الايطالي كريستيانو رونالدو عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقبه الأول برفقة السيدة العجوز، وذلك بعد الفوز على ميلان بهدف دون رد في كأس السوبر الإيطالي.

وخلال تصريحات له، قال الدون :"كانت مباراة صعبة للغاية، الأمر حماسي وصعب، لعبنا بشكل جيد، وخلقنا العديد من الفرص، سعيد بتسجيلي هدف الفوز".

وأضاف :"كانت نيتي أن أبدأ عام 2019 بحصد الألقاب، إنها مجرد بداية، نحن نأخذ الأمور خطوة بخطوة، حصلنا على كأس السوبر الإيطالي، والآن يجب علينا العمل بقوة من أجل تحقيق البطولة المقبلة".

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