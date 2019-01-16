لبنان لم يفقد الأمل

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قال المدير الفني لمنتخب لبنان، ميودراغ رادولوفيتش، إنّ الفترة التي تفصله عن مباراته أمام كوريا الشمالية، كافية للتعافي والاستعداد. وواصل المدرب المونتينغري في بيان إعلامي، «يجب أن نحقق الفوز، وهو في متناولنا إذا وظّفنا جهودنا كما يجب». وأوضح أنّ ما ورد في تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب مباراة السعودية حول التطلّع للتأهّل إلى دور الـ 16 من باب «أفضل منتخبات تحت المركز الثالث» جاء من منطلق الواقعية. ويلعب لبنان مع نظيره الكوري الشمالي، يوم غد الخميس، في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة.