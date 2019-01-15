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إبراهيموفيتش يرد بسخرية على "هراء رونالدو"

15
JANUARY
2019
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رد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، على تصريحات أدلى بها النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو بعد انتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي مبررا ذلك الانتقال بأنه "تحدي جديد".

وانتقل رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، من الفريق الملكي إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو، منهيا 9 سنوات حافلة بالألقاب مع ريال مدريد.

وحقق النجم البالغ من العمر 33 عاما، بداية جيدة مع "السيدة العجوز"، حيث سجل 15 هدفا في 25 مشاركة له مع الفريق.

وبعد فترة قصيرة من انتقاله إلى تورينو، اعتبر رونالدو أن اختياره ليوفنتوس الإيطالي كان بحثا عن تحدٍ جديد، ودعا غريمه السابق في الليغا ليونيل ميسي إلى اتخاذ خطوة مشابهة.

وقال في تصريحات لصحيفة "غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "لا أفتقد ميسي، ربما هو يفتقدني. ربما هو يحتاج لوجودي".

ودعا رونالدو ميسي للعب في الدوري الإيطالي، قائلا: "أود رؤيته يلعب في إيطاليا. عليه خوض نفس التحدي الذي خضته والانتقال إلى إيطاليا".

إلا أن كلام رونالدو لم يعجب إبراهيموفيتش، ووصفه بأنه "هراء" حسب صحيفة "إكسبرس" البريطانية.

واعتبر النجم السويدي، أن رونالدو لجأ إلى الخيار الأسهل، لأن يوفنتوس فاز بالدوري في الأعوام السبعة الماضية.

وتساءل زلاتان ساخرا، لماذا لم ينتقل رونالدو إلى ناد من الدرجة الثانية، ويساعده على الوصول إلى الدرجة الأولى ويصبح بطلا، إن كان يبحث عن التحدي.

وقال: " ذلك هراء، الانتقال إلى يوفنتوس ليس تحدٍ على الإطلاق."

ولعب إبراهيموفيتش لبرشلونة ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان وإي سي ميلان وأياكس أمستردام وباريس سان جيرمان، وهو حاليا في صفوف نادي لوس أنجلوس غالاكسي وسجل معه 22 هدفا في 27 مشاركة.

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