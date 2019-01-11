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مدرب لبنان يوجه اتهام خطير للحكم الصيني في كأس آسيا

11
JANUARY
2019
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اتهم مدرب منتخب لبنان لكرة القدم، ميودراغ رادولوفيتش، الحكم الصيني بخسارة فريقه بسبب أداء التحكيم الضعيف وغير العادل خلال اللقاء مع منتخب قطر ضمن المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة في الإمارات.

وقال رادولوفيتش في مؤتمر صحفي يوم أمس الأربعاء "من الصعب جدا الحديث بعد مثل هذه المباراة لأني علّمت اللاعبين اللعب 11 ضد 11 وليس 11 ضد 12 أو 13 ولقد شاهد الجميع ما حدث".

وأضاف "أشكو من الحكم لكن الجميع طالبوني باحترام الحكام. لم أجد احتراما لفريقي، بعد 1-صفر باتت الأمور مختلفة تماما وكل شيء اختلف ولا يمكنني الحديث عن مستوانا بعد ذلك لأننا لم نلعب بشكل منظم، لعبنا 65 دقيقة كما تقول كرة القدم".

وجاء هدف قطر من أول تسديدة على المرمى بعدما احتسب الحكم ركلة حرة على حافة منطقة جزاء لبنان بداعي وجود لمسة يد ضد علي معتوق بعد تنفيذ ركلة حرة أخرى من مسافة أبعد. وقال مدرب لبنان "لعبنا 65 دقيقة بشكل مثالي وانضباط خططي تام وكانت المساحات ضيقة تماما لكن من الصعب الحديث بعد ذلك. علّمت اللاعبين كيفية الالتزام بالروح الرياضية واحترام الجميع لكني لم أشاهد احتراما لفريقي والجميع يعرفون ما أقوله ولا أستطيع الحديث عما حدث بعد 65 دقيقة".

يذكر أن لبنان سيلعب في الجولة المقبلة مع السعودية التي فازت على كوريا الشمالية 4 — صفر، يوم الثلاثاء، بينما تلتقي قطر مع كوريا الشمالية.

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