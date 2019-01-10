إقالة مدرب منتخب سوريا الألماني بيرند شتانغه

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أعلنت مصادر إعلامية في سوريا إقالة المدرب الألماني بيرند شتانغه من تدريب المنتخب السوري ، وتكليف المدرب السوري فجر ابراهيم بديلا ً عنه لخوض المباراة الأخيرة مع منتخب استراليا .

وذكر الاتحاد السوري لكرة القدم في بيان رسمي ، منذ قليل ، أنه من المقرر أن يلتحق المدرب السوري فجر ابراهيم ، غدا الجمعة للإشراف على تدريب المنتخب استعداداً لمباراته المقبلة المصيرية أمام منتخب استراليا في الخامس عشر من الشهر الجاري.وكان المنتخب السوري قد خسر في مباراته اليوم أمام المنتخب الأردني بهدفين نظيفين ، الأمر الذي أهل الأردن رسميا ً إلى الدور الثاني بعد تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط .

فيما تجمد رصيد منتخب سوريا إلى نقطة واحدة مع فلسطين ، ويحل حاليا المنتخب الأسترالي في المرتبة الأخيرة بـ صفر نقطة .

ويتبقى للمنتخب السوري مباراة واحدة أمام نظيره الأسترالي ، حيث يتعين عن المنتخب السوري الفوز عليه ليعود الأمل في الوصول إلى الدور الثاني من نهائيات كأس آسيا .