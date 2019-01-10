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اتحاد كرة السلة: الخبر المتعلق باللاعب كامب عار عن الصحة

10
JANUARY
2019
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صدر عن الأمانة العامة للاتحاد اللبناني لكرة السلة البيان التالي:
جاء في احدى الصفحات الرياضية على وسائل التواصل الاجتماعي خبراً مفاده ان اللاعب موريس كامب "بات قوسين أو ادنى من الانضمام الى منتخب لبنان للرجال في كرة السلة".


ان الأمانة العامة في اتحاد كرة السلة تنفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً وتعتبره خبراً مدسوساً عار تماماً عن الصحة ويأتي في سياق ضرب معنويات لاعبي المنتخب وعلى رأسهم اللاعب أتير ماجوك قبل شهر ونصف على مواجهة منتخب الأرز لمنتخبي نيوزيلندا وكوريا الجنوبية في شباط المقبل على ملعب مجمّع نهاد نوفل في ذوق مكايل . ولا يجوز ابداً اختلاق الأخبار المدسوسة والعارية عن الصحة والتي تسيء الى كرة السلة لأهداف باتت معروفة .
ومرة جديدة تدعو الأمانة العامة كافة المعنيين بكرة السلة اللبنانية من رجال صحافة واعلام واصحاب صفحات رياضية على مواقع التواصل الاجتماعي الى ضرورة اعتماد الدقة في نشر وبث الاخبار وابوابها مفتوحة لمن تشاء لأي سؤال او استفسار سيصب حتماً في مصلحة اللعبة عامة ومصلحة منتخب لبنان خاصة.

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