living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذا ما قاله أبو تريكة عن فوز صلاح بلقب أفضل لاعب فى أفريقيا

10
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

علق النجم المصري، ولاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، على فوز اللاعب المصري محمد صلاح، والمحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، بلقب أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019 للمرة الثانية على التوالي.
وهنأ أبو تريكة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صلاح قائلا: "مبروك لنجمنا المصري المتألق دائما محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب إفريقي للسنة الثانية على التوالي".

وأضاف: "جائزة استحقها عن جدارة واستحقاق" مستطردا: "الوعد بطولة إفريقيا لمنتخب مصر 2019 يا أسطورتنا الخالدة"
وردًا على سؤال إحدى الصحفيات في مؤتمر صحفي حول كونه أصبح نجمًا وسفيرًا للكرة الأفريقية في العالم بعد فوزه للمرة الثانية على التوالي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، ابتسم صلاح عقب السؤال قائلا: "أعتقد أن النجم من يجلس بجوارِك، أبو تريكة هو نجم كل العصور".

قبل أن يضيف: "أحاول جعل نفسي أفضل، وأنا فخور للفوز بتلك الجائزة وأحاول التحسن وفعل كل ما هو جيد لي وأن أكون هنا العام المقبل أيضا".

وعن فوزه بالجائزة قال: "كما تحدثت فور تسلمها في الحفل كنت أحلم بها كثيرا وأنا طفل صغير والآن توجت بها مرتين".

وحول استضافة مصر كأس أمم أفريقيا 2019 في يونيو/ حزيران المقبل، قال: "من المشوق أن نلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا وسنبذل كل ما في وسعنا للفوز باللقب".

وتفوق صلاح على زميله السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير أوباميانغ المحترف في آرسنال الإنجليزي.

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout