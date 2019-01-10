هذا ما قاله أبو تريكة عن فوز صلاح بلقب أفضل لاعب فى أفريقيا

A + A -

علق النجم المصري، ولاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، على فوز اللاعب المصري محمد صلاح، والمحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، بلقب أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019 للمرة الثانية على التوالي.

وهنأ أبو تريكة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صلاح قائلا: "مبروك لنجمنا المصري المتألق دائما محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب إفريقي للسنة الثانية على التوالي".

وأضاف: "جائزة استحقها عن جدارة واستحقاق" مستطردا: "الوعد بطولة إفريقيا لمنتخب مصر 2019 يا أسطورتنا الخالدة"

وردًا على سؤال إحدى الصحفيات في مؤتمر صحفي حول كونه أصبح نجمًا وسفيرًا للكرة الأفريقية في العالم بعد فوزه للمرة الثانية على التوالي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، ابتسم صلاح عقب السؤال قائلا: "أعتقد أن النجم من يجلس بجوارِك، أبو تريكة هو نجم كل العصور".

قبل أن يضيف: "أحاول جعل نفسي أفضل، وأنا فخور للفوز بتلك الجائزة وأحاول التحسن وفعل كل ما هو جيد لي وأن أكون هنا العام المقبل أيضا".

وعن فوزه بالجائزة قال: "كما تحدثت فور تسلمها في الحفل كنت أحلم بها كثيرا وأنا طفل صغير والآن توجت بها مرتين".

وحول استضافة مصر كأس أمم أفريقيا 2019 في يونيو/ حزيران المقبل، قال: "من المشوق أن نلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا وسنبذل كل ما في وسعنا للفوز باللقب".

وتفوق صلاح على زميله السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير أوباميانغ المحترف في آرسنال الإنجليزي.