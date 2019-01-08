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بنك بيروت يضرب بقوة في فاينل 6 بطولة الفوتسال

8
JANUARY
2019
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ضرب نادي بنك بيروت بطل لبنان بقوة في أولى مبارياته في مرحلة الفاينال 6 لبطولة لبنان لكرة الصالات بعد فوزه على وصيفه العام الماضي نادي اللويزه بنتيجة كبيرة ١٣-٤، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مجمع العماد اميل لحود العسكري في الدكوانه. وبدأت المباراة متكافئة بين الفريقين، حيث تمكن فريق اللويزه من معادلة النتيجة مرتين ١-١ و ٢-٢ قبل أن ينتفض لاعبو المدرب حسن حمود ويسجلوا ٣ أهداف متتالية في دقيقتين. لكن مدرب اللويزه ربيع ديب، أبى أن يستسلم باكراً وطلب وقتاً مستقطع لإلتقاط الأنفاس والذي ترجم هدف تقليص الفارق (٥-٣) قبل 6 دقائق. 


عندها شعر لاعبو فريق بنك بيروت أن النادي الكسرواني لن يكون لقمة سائغة كما حصل في المواجهة الأخيرة التي انتهت لمصلحتهم (١٧-١) في نهاية مرحلة الذهاب، وزادوا من الضغط العالي والهجمات السريعة، وتمكنوا من دك شباك ضيفهم بخمس أهداف متالية، بينهم ٣ في الدقيقة الأخيرة وسط ذهول كل من تابع المباراة بسبب الخطط التكتيكية المميزة التي طبقها اللاعبون على أرض الملعب، لينتهي الشوط الأول بتقدم بطل لبنان بنتيجة ١٠-٣.


في الشوط الثاني، تمكن فريق اللويزه من إفتتاح التسجيل بعد ثلاث دقائق من البداية، قبل أن يعود بنك بيروت ويسجل ٣ أهداف في هذا الشوط، لتنتهي المباراة بالفوز رقم ١٢ على التوالي لبطل لبنان وبنتيجة ١٣-٤. سجل أهداف البنك كل من علي الحمصي ٣ أهداف، وستيف كوكزيان ودراجان توميتش وبوبا وكريم أبو زيد هدفين لكل منهم، والقائد علي طنيش ومحمد حمود هدف لكل منهما. 


يذكر أن نادي بنك بيروت يحل ضيفاً غداً الأربعاء الثامنة مساءً على نادي الحرية صيدا في مجمع الرئيس نبيه بري في حارة صيدا. 

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