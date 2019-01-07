فيديو يوثق "فضيحة تحكيمية" تستهدف ريال مدريد

كشف التلفزيون الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني لقطات "فاضحة"، تظهر أحد حكام الفيديو وهو يحتفل بتسجيل هدف في شباك الفريق الملكي.

ونشرت القناة الرسمية للنادي فيديو من داخل غرفة الفيديو المساعد (الفار) خلال مباراة الفريق أمام إيبار في نوفمبر الماضي، وظهر فيها أحد حكام الفيديو وهو يحتفل مع زملائه بعد تسجيل هدف في مرمى ريال مدريد، وفقا لصحيفة "آس"

وكان ريال مدريد قد خسر أمام إيبار في نوفمبر الماضي بنتيجة 0-3، وهي الهزيمة الأولى للفريق تحت قيادة مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وللمفارقة، فإن "الحكم المحتفل" في الفيديو هو مانويرا مونتيرو، ذات الحكم المسؤول عن تقنية الفيديو خلال مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيدادمساء الأحد، التي هزم فيها "الميرينغي" بنتيجة 0-2، بعد قرارات تحكيمية وصفت بالظالمة.

ويذكر أن تقنية حكم الفيديو (الفار) تم الاستعانة بها للمرة الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم.

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