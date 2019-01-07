رونالدو يتلقى عرضا مغريا للعب في دوري خليجي بمبلغ خيالي

A + A -

تلقى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف ضمن صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، عرضا من أحد الأندية الخليجية، براتب خيالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "إنترلينيس" الإسبانية فإن أحد رجال الأعمال تحدث مع كريستيانو رونالدو أثناء وجوده في دبي لقضاء إجازة أعياد الميلاد، وحضور حفل غلوب سوكر، الذي فاز فيه بلقب أفضل لاعب في العالم، بشأن ختام مشواره في أحد الأندية الإماراتية.

وعرض رجل الأعمال الذي لم تسمه الصحيفة، على رونالدو راتبا سنويا يبلغ 60 مليون يورو، وهو ضعف الراتب الذي يحصل عليه "الدون" مع "السيدة العجوز"، إذ يتقاضى 30 مليون يورو، وفقا للصحيفة الإسبانية.

وأضافت الصحيفة: "رونالدو يقدم عروضا قوية مع يوفنتوس، ومعدله التهديفي رائع، ولكن في الوقت نفسه قد يفكر في قبول العروض التي تنهال عليه، مع تقدمه في العمر، وقد يكون العرض الإماراتي، إحدى الخيارات التي يوافق عليها اللاعب البرتغالي".

وانتقل كريستيانو رونالدو (33 عاما) الصيف الماضي من ريال مدريد إلى يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو، بعقد لمدة ثلاث سنوات وبراتب سنوي يبلغ نحو 30 مليون يورو، وتأقلم النجم البرتغالي بشكل رائع في الدور الإيطالي، ويتصدر قائمة الهدافين برصيد 14 هدفا، مع البولندي كريستوف بياتيك، مهاجم فريق جنوى.

sputniknews