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رونالدو يعتبر عام 2018 الأفضل في مسيرته

2
JANUARY
2019
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صرح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي بأن عام 2018 هو أفضل عام خلال مسيرته الاحترافية.

وقال رونالدو في حديث لصحيفة "ريكورد" البرتغالية: "2018 هو أفضل عام في مسيرتي. الكل في تورينو رحب بي بطريقة رائعة. نحن جميعا نشعر بشعور رائع. لا أعرف متى سأنهي مشواري، لكنني أريد الاستمرار لأعوام طويلة".

وتعتبر تصريحات رونالدو مفرحة لجماهير يوفنتوس، بينما تعتبر صادمة لجماهير ريال مدريد، التي عاشت إنجازات رائعة خلال 9 مواسم عامرة بالألقاب قضاها رونالدو مع الملكي، ومن الصعب عليها تقبل فكرة تفضيل نجمها السابق نصف موسم في تورينو على 9 مواسم في مدريد.

وانتقل رونالدو البالغ 33 عاما إلى صفوف يوفنتوس الصيف الماضي مقابل 117 مليون يورو، ويتربع الدون حاليا على عرش صدارة هدافي الدوري الإيطالي بـ14 هدفا بعد 19 جولة من عمر الكالتشيو.

وسجل النجم البرتغالي في 2018 ما مجموعه 49 هدفا في 53 مباراة، 28 منها بقميص فريقه السابق ريال مدريد، و6 أهداف مع منتخب البرتغال، و15 هدفا مع يوفنتوس في الدوري (14 هدفا) والتشامبيونزليغ (1).

المصدر: championat.com

روسيا اليوم
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