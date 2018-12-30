تحديد موعد عودة ميسي لمنتخب الأرجنتين

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ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ليونيل ميسي، هداف برشلونة، سيعود للمشاركة مع منتخب بلاده الأرجنتين، خلال منافسات بطولة كوبا أمريكا المقررة في البرازيل صيف العام المقبل.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن رئيس الاتحاد الأرجنتيني تلميحه إلى قرب عودة ميسي للمنتخب الأول حيث قال: "ميسي لم يغادر أبدا منتخب الأرجنتين، ولذلك لا أشك بأنه سيعود عندما يتم استدعاؤه".

وكان ميسي قرر أخذ قسط من الراحة وعدم اللعب مع منتخب بلاده، وذلك عقب المشاركة المخيبة للآمال لمنتخب الأرجنتين في مونديال روسيا 2018، حيث عانى "التانغو" الأمرين للتأهل عن مجموعته، ثم انتهى مشواره في ثمن النهائي على يد فرنسا (3-4) التي توجت لاحقا بلقب المونديال الروسي.

وخاض ميسي 128 مباراة دولية، سجل خلالها 65 هدفا.

وخسر منتخب الأرجنتين تحت قيادة "البرغوث" نهائي كوبا أمريكا أمام تشيلي في مناسبتين متتاليتين (2015 و2016)، كما خسر نهائي مونديال 2014 أمام ألمانيا.