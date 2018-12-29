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شاهد... شجار بين محمد صلاح ومدافع أرسنال بين شوطي المباراة

29
DECEMBER
2018
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دخل المصري محمد صلاح نجم ليفربول، في جدال مع قائد أرسنال المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحدثت مشادة كلامية بين صلاح والمدافع اليوناني خلال توجههما إلى حجرات تغيير الملابس بين شوطي المباراة، وتوقف المدافع اليوناني في الممر المؤدي إلى الغرف، منتظرا النجم المصري، ولكن لاعبي الفريقين حالوا دون نشوب شجار بينهما.

وقد أثار الموقف سخرية مشجعي فريق ليفربول من قائد فريق أرسنال، وقال أحدهم ساخرا من الموقف إن "مدافع ليفربول "فان ديك" يتدخل لمساعدة صلاح، عندما كان سوكراتيس يشتكي من أنه سريع جدا بالنسبة له".

وفاز نادي ليفربول الإنجليزي على نظيره أرسنال بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

أحرز أهداف المباراة، لليفربول فيرمينو ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق (14، 16، 65) وأحرز ساديو مانيالهدف الثالث في الدقيقة 32، أما محمد صلاح فسجل الهدف الرابع في الدقيقة 47، بينما سجل هدف أرسنال الوحيد أينسلي مايتلاند نيلس في الدقيقة 11.

هذا الفوز يواصل ليفربول صدراته ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة بدون هزيمة حتى الآن، بينما توقف رصيد أرسنال عند 38 في المركز الخامس.

شاهد... شجار بين محمد صلاح ومدافع أرسنال بين شوطي المباراة

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