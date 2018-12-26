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لبنان يواجه السعوديّة

26
DECEMBER
2018
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اختار مدرب منتخب لبنان المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش تشكيلته النهائية لكأس آسيا ٢٠١٩ التي ستقام الشهر المقبل في الامارات.
واستبعد "رادو" الظهير نصار نصار والمهاجم عمر شعبان للاصابة. كما ان تشكيلته لم تضم حسين منذر والحارس حسين مرتضى بعدما كانا قد انخرطا في معسكر البحرين.


وضمت التشكيلة:


- حراس المرمى:
مهدي خليل - أحمد تكتوك - مصطفى مطر
- الدفاع :


قاسم الزين - معتز بالله الجنيدي - نور منصور - جوان الاومري - جورج ملكي - محمد زين طحان - وليد اسماعيل - علي حمام.
- الوسط والهجوم:


سمير اياس - محمد حيدر - روبير ملكي - عدنان حيدر - نادر مطر - هيثم فاعور - حسن سميح شعيتو - حسن معتوق - هلال الحلوة - حسن علي شعيتو - ربيع عطايا - باسل جرادي.


"البروفة" الاخيرة
ويتوّج منتخب لبنان معسّكره في المنامة بلقائه "الودي التجريبي" مع نظيره البحريني في الإستاد الوطني عند الثامنة من مساء الخميس (السابعة بتوقيت بيروت)، وذلك قبل عودته إلى بيروت الجمعة وإنخراطه في المرحلة النهائية من برنامج التحضيرات لنهائيات كأس آسيا "الإمارات 2019" التي أوقعته قرعتها في المجموعة الخامسة إلى جانب قطر والسعودية وكوريا الشمالية.


وإذ يضع الجهاز الفني اللمسات الأخيرة على "ورشة الإعداد"، أوضح رادولوفيتش أن سبب استبعاد لاعبين عن اللائحة النهائية هو تأخّر استعادتهم الجهوزية البدنية المطلوبة، خصوصاً أن بعضهم عانى من إصابات خلال مراحل الدوري لم يتعافَ منها تماماً، وأضاف: "سيبقون موضوع متابعتي وعنايتي".


كما لفت رادولوفيتش إلى أن "الإمارات 2019" فرصة لأخذ لاعبين فرصهم الإحترافية الخارجية، حيث سيكونون موضع متابعة ورصد وبالتالي عليهم إستغلال المناسبة بأفضل طريقة في هذا التجمّع الكبير.


ورأى قائد المنتخب حسن معتوق أن "المعسّكر مهم ومفيد لتعزيز روح الجماعة، وقد تركّز فيه العمل على سدّ نواقص اللياقة البدنية إذ كان للجهاز الفني متسع من الوقت لذلك، ويقترن الجهد المبذول بالمباراة الودية التجريبية، التي تأتي في سياق اللقاءات الإعدادية منذ أيلول الماضي".


وطمأن معتوق الجمهور إلى حالة المنتخب مؤكّداً أن خوض "الإمارات 2019" لن يكون "من أجل المشاركة فقط بل سنسعى لتقديم أفضل صورة. مسؤوليتنا واحدة من أجل هدف واحد، وللاستقرار الفني والإداري دور كبير في ذلك".

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