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7 صفقات شتوية مرتقبة في أوروبا.. أبرزها «غلطة ريبيري» و«يوفي إيسكو»

25
DECEMBER
2018
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محمد الحتو -


تتساقط أوراق لاعبي كرة القدم العالمية في عاصفة الانتقالات الشتوية، وتتسابق الأندية على التقاط الصالح منها، بحثاً عن دفء البطولات أو اغتنام فرصة تغيير مسار الموسم في توقيت نموذجي لتغيير الخطة والأداء، وتعزيز الحضور الفني.

وتبرز في السوق الأوروبية أوراق بأسماء لامعة، مثل لاعب بايرن ميونيخ فرانك ريبيري المرشح للرحيل إلى غلطة سراي التركي، والصاعدين بسرعة الصاروخ، صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي رابيو، ونجم أياكس أمستردام الهولندي دي يونغ، اللذين يقتربان من برشلونة. أما في قائمة الأوراق المنكسرة فيبرز اسم الويلزي رامسي الذي يرتبط اسمه ببايرن ميونيخ، بعد حالة التهميش التي يعيشها في أرسنال، وكذلك الحال بالنسبة للفنان الإسباني إيسكو الذي قرر الرحيل عن ريال مدريد، لكونه يقضي حالياً أسوأ لحظاته الكروية بقيادة المدرب الجديد الأرجنتيني سانتياغو سولاري، ما يدفعه لاغتنام ضوء أخضر لعناق عرض «السيدة العجوز»، والالتحاق بزميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سبقه إلى يوفنتوس الإيطالي.

وللسبب نفسه يتوقع رحيل البرازيلي كاسيميرو عن النادي الملكي للانضمام إلى مواطنه نيمار في باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكالة الأنباء الاماراتية
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