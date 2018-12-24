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بنك بيروت ينهي مرحلة ذهاب الفوتسال بالعلامة الكاملة وبارقام مذهلة

24
DECEMBER
2018
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أنهى نادي بنك بيروت الرياضي بطل لبنان مرحلة ذهاب بطولة لبنان لكرة الصالات بالعلامة الكاملة بعدما حقق فوزه الحادي عشر من أصل ١١ مباراة من دون أي تعادل أو خسارة، معادلاً رقمه القياسي الذي احرزه أيضاً العام الماضي. وكان بنك بيروت حقق أكبر نتيجة له في الدوري المحلي عندما فاز على نادي اللويزه بنتيجة ١٧-١ موجهاً رسالة قوية لكل منافسيه الطموحين للظفر باللقب هذا العام. وسجل لبنك بيروت، الذي غاب عنه قائد الفريق علي طنيش والحارس حسين همداني، كل من الصربي دراغان طوميتش وكريم أبو زيد أربع أهداف، وأحمد خير الدين 3 أهداف والصربي سلوبودان رايسيفيتش BOBA ومحمد حمود هدفين وستيف كوكزيان ومصطفى سرحان هدف لكل منهما.
 
وفي نهاية مرحلة الذهاب، تصدر بنك بيروت البطولة برصيد ٣٣ نقطة أمام فريق الجيش صاحب المركز الثاني (٢٨ نقطة) والشويفات ثالثاً (٢٥ نقطة). كما تصدر بطل لبنان ترتيب الفرق الأكثر تهديفاً برصيد ١٠٥ أهداف موزعة على ١٢ لاعب حيث لم يتجاوز أفضل مسجل في الفريق علي طنيش عتبة ٢٠ هدف ما يؤكد اللعب الجماعي للفريق (٦٩ تمريرة حاسمة) أمام الجيش (٥٦ هدف) والشويفات (٥٤ هدف)؛ بالإضافة إلى كونه الفريق الأفضل دفاعياً حيث دخلت مرماه ١٠ أهداف فقط (بمعدل أقل من هدف في المباراة) ما يترجم قوة الفريق دفاعياً وهجومياً، فيما حل الشويفات ثانياً (١٩ هدف) وذوق مصبح ثالثاً (٢٢ هدف) علماً أن الأخير إنسحب في الجولة العاشرة من المواجهة أمام بنك بيروت بعد مرور دقيقة ونصف فقط على بداية المباراة بعد فقدان المباراة النصاب القانوني من جهة الفريق الكسرواني. 
 
يذكر أن الفرق الستة الأولى ستنتقل إلى الدور الدور الثاني مطلع الشهر المقبل، حيث ستتواجه ذهاباً وإياباً بمجموع ١٠ مباريات حاملةً نقاطها من مرحلة الذهاب. 
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