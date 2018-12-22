تأكد غياب نجم ريال مدريد عن نهائي كأس العالم للأندية

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يضع فريق ريال مدريد اللمسات الأخيرة بشأن الإستعداد لمواجهة فريق العين الإماراتي، في مباراة نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في مدينة أبوظبي، والمقرر إقامتها غدًا السبت على ملعب مدينة زايد الرياضية.

ولكن العملاق الإسباني حسبما ذكرت صحيفة ماركا، سوف يفتقد جهود لاعب وسط ميدانه الإسباني الدوليّ، ماركو أسينسيو، في هذه المباراة الهامة، بسبب إستمرار معاناته من الإصابة التي ألمت به خلال مشاركته في مباراة نصف نهائي البطولة، أمام فريق كاشيما انتيلرز الياباني.

وتم تشخيص إصابة أسينسيو بأنها إصابة في عضلة فخذه الأيمن من الدرجة الثانية، والتي ستضطره ربما للغياب عن مباريات الميرينغي ربما لفترة قد تصل إلى 3 أسابيع، وذلك على ضوء الفحوصات التي سيجريها.

وجاء تعرض أسينسيو للإصابة خلال مباراة كاشيما، وذلك بالرغم من أنه لم يشارك منذ بداية المباراة، بل شارك كبديل، ثم أضطرته الإصابة لمغادرة الملعب بعد 14 دقيقة فقط من دخوله اللقاء.

وكان الفريق الملكي قد نجح بسهولة في تجاوز الفريق الياباني، بنتيجة (3-1)، بفضل "هاتريك" النفاثة الويلزية غاريث بيل، ومرشح للفوز بلقب مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخه، ويصبح أكثر فريق في التاريخ حصدًا لهذا اللقب.

الجدير بالذكر أن أسينسيو صاحب الـ 22 عامًا، يعيش موسمًا مترديًا على صعيد المردود الفني، وبات ملازمًا لدكة بدلاء اللوس بلانكوس مؤخرًا، خاصة منذ قدوم الأرجنتيني سولاري في سُدة الجهاز الفني للفريق.