living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تأكد غياب نجم ريال مدريد عن نهائي كأس العالم للأندية

22
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يضع فريق ريال مدريد اللمسات الأخيرة بشأن الإستعداد لمواجهة فريق العين الإماراتي، في مباراة نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في مدينة أبوظبي، والمقرر إقامتها غدًا السبت على ملعب مدينة زايد الرياضية.

ولكن العملاق الإسباني حسبما ذكرت صحيفة ماركا، سوف يفتقد جهود لاعب وسط ميدانه الإسباني الدوليّ، ماركو أسينسيو، في هذه المباراة الهامة، بسبب إستمرار معاناته من الإصابة التي ألمت به خلال مشاركته في مباراة نصف نهائي البطولة، أمام فريق كاشيما انتيلرز الياباني.

وتم تشخيص إصابة أسينسيو بأنها إصابة في عضلة فخذه الأيمن من الدرجة الثانية، والتي ستضطره ربما للغياب عن مباريات الميرينغي ربما لفترة قد تصل إلى 3 أسابيع، وذلك على ضوء الفحوصات التي سيجريها.

وجاء تعرض أسينسيو للإصابة خلال مباراة كاشيما، وذلك بالرغم من أنه لم يشارك منذ بداية المباراة، بل شارك كبديل، ثم أضطرته الإصابة لمغادرة الملعب بعد 14 دقيقة فقط من دخوله اللقاء.

وكان الفريق الملكي قد نجح بسهولة في تجاوز الفريق الياباني، بنتيجة (3-1)، بفضل "هاتريك" النفاثة الويلزية غاريث بيل، ومرشح للفوز بلقب مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخه، ويصبح أكثر فريق في التاريخ حصدًا لهذا اللقب.

الجدير بالذكر أن أسينسيو صاحب الـ 22 عامًا، يعيش موسمًا مترديًا على صعيد المردود الفني، وبات ملازمًا لدكة بدلاء اللوس بلانكوس مؤخرًا، خاصة منذ قدوم الأرجنتيني سولاري في سُدة الجهاز الفني للفريق.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout