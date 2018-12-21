living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بنك بيروت لإنهاء مرحلة ذهاب الفوتسال بالعلامة الكاملة

21
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يخوض نادي بنك بيروت الرياضي مباراته الأخيرة ضمن مرحلة الذهاب لبطولة لبنان لكرة الصالات أمام وصيفه العام الماضي نادي اللويزه هذا الأحد الساعة الخامسة مساءً على ملعب نادي الصداقة، وسيحاول إحراز العلامة الكاملة بتسجيل انتصاره الحادي عشر على التوالي من أصل ١١ مباراة. كما ستكون فرصة الظهور الرسمي الأول للاعب بنك بيروت الجديد الصربي BOBA. 
 
وتعليقاً على هذه المباراة، أشار مدرب بنك بيروت حسن حمود إلى أن أداء الفريق يرتفع مباراة بعد مباراة، وإن النتائج المحققة حتى الآن هي خير دليل على ذلك. والأهم من ذلك أن اللاعبين ينفذون الخطط والتكتيكات الفنية على أرض الملعب بحذافيرها، ما يسهل طريقة لعبهم بسبب التفاهم الكبير بينهم على أرض الملعب. وبالنسبة لإنضمام BOBA، أضاف حمود أنه مكسب كبير جداً للفريق لما يتمتع من خبرة عالية وقادر على تحديد مسار وسرعة اللعب على أرض الملعب.
 
وختم حمود طالباً من جمهور بنك بيروت الحضور إلى ملعب الصداقة نهار الأحد لأن المباراة لن تكون سهلا بوجه فريق اللويزه الذي يصارع للدخول إلى المربع الذهبي، كما توجه بالمعايدة إلى اللاعبين والجهاز الفني والإداري وجمهور النادي واللعبة بمناسبة الأعياد المجيدة. 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout