بنك بيروت لإنهاء مرحلة ذهاب الفوتسال بالعلامة الكاملة

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يخوض نادي بنك بيروت الرياضي مباراته الأخيرة ضمن مرحلة الذهاب لبطولة لبنان لكرة الصالات أمام وصيفه العام الماضي نادي اللويزه هذا الأحد الساعة الخامسة مساءً على ملعب نادي الصداقة، وسيحاول إحراز العلامة الكاملة بتسجيل انتصاره الحادي عشر على التوالي من أصل ١١ مباراة. كما ستكون فرصة الظهور الرسمي الأول للاعب بنك بيروت الجديد الصربي BOBA.

وتعليقاً على هذه المباراة، أشار مدرب بنك بيروت حسن حمود إلى أن أداء الفريق يرتفع مباراة بعد مباراة، وإن النتائج المحققة حتى الآن هي خير دليل على ذلك. والأهم من ذلك أن اللاعبين ينفذون الخطط والتكتيكات الفنية على أرض الملعب بحذافيرها، ما يسهل طريقة لعبهم بسبب التفاهم الكبير بينهم على أرض الملعب. وبالنسبة لإنضمام BOBA، أضاف حمود أنه مكسب كبير جداً للفريق لما يتمتع من خبرة عالية وقادر على تحديد مسار وسرعة اللعب على أرض الملعب.

وختم حمود طالباً من جمهور بنك بيروت الحضور إلى ملعب الصداقة نهار الأحد لأن المباراة لن تكون سهلا بوجه فريق اللويزه الذي يصارع للدخول إلى المربع الذهبي، كما توجه بالمعايدة إلى اللاعبين والجهاز الفني والإداري وجمهور النادي واللعبة بمناسبة الأعياد المجيدة.