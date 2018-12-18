فيراري تُكرّم "البارون الأحمر" مايكل شوماخر في عيد ميلاده الخمسين

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بنى مايكل شوماخر معظم سجلة المثقل بالإنتصارات في الفورمولا واحد مع الـ "سكوديريا فيراري"، بإحرازه خمسة ألقاب عالمية للسائقين باللون الأحمر من أصل سبعة حققها في مسيرته

من أجل الإحتفال بعيد مولد الاسطورة مايكل شوماخر الذي سيبلغ 50 عاماً في 3 كانون الثاني/ ديسمبر 2019، قررت فيراري أن تقيم معرضاً في متحفها في "مارانيللو" خاص بـ "البارون الأحمر"، التي سيفتح أبوابه أمام العامة في يوم ولادة السائق الألماني.

وتأتي هذه الخطوة من الـ "سكوديريا فيراري" كعربون وفاء للخدمات الّتي قدمها "شومي"، الذي يعتبر "افضل سائق مرّ في تاريخ فيراري، وقد فاز باللون الأحمر بخمسة ألقاب عالمية للسائقين (أحرز لقبين مع بينيتون ـ فورد وبينيتون ـ رينو عامي 1994 و1995)، كما ساهم في إحراز ستة ألقاب عالمية للمصنعين "للحصان الجامح" خلال 10 أعوام قضاها تحت سقف مقر الفريق في "مارانيللو" بين عامي 1996 و2006.

بنى مايكل شوماخر معظم سجلة المثقل بالإنتصارات في الفورمولا واحد مع الـ "سكوديريا فيراري"، بإحرازه خمسة ألقاب عالمية للسائقين باللون الأحمر من أصل سبعة حققها في مسيرته

من أجل الإحتفال بعيد مولد الاسطورة مايكل شوماخر الذي سيبلغ 50 عاماً في 3 كانون الثاني/ ديسمبر 2019، قررت فيراري أن تقيم معرضاً في متحفها في "مارانيللو" خاص بـ "البارون الأحمر"، التي سيفتح أبوابه أمام العامة في يوم ولادة السائق الألماني.

وتأتي هذه الخطوة من الـ "سكوديريا فيراري" كعربون وفاء للخدمات الّتي قدمها "شومي"، الذي يعتبر "افضل سائق مرّ في تاريخ فيراري، وقد فاز باللون الأحمر بخمسة ألقاب عالمية للسائقين (أحرز لقبين مع بينيتون ـ فورد وبينيتون ـ رينو عامي 1994 و1995)، كما ساهم في إحراز ستة ألقاب عالمية للمصنعين "للحصان الجامح" خلال 10 أعوام قضاها تحت سقف مقر الفريق في "مارانيللو" بين عامي 1996 و2006.

وستعود القطع التي سيتم عرضها في المعرض، الذي سيحمل تسمية "مايكل 50"، للسائق الألماني للسنوات التي قاد خلالها لصالح "فيراري"، حين إنتشلها من القاع بعدما تمكن عام 2000 من أن يصبح أوّل سائق يتوج مع "الحصان الجامح" منذ الفوز الأخير للسائق الجنوب أفريقي جودي شيكتر عام 1979، أي بعد 21 عاماً من غياب لقب السائقين عن خزائن الفريق.

كما بإمكان زوار المعرض، الذي تنظمه فيراري بالتعاون مع جمعية "تابع كفاحك" Keep Fighting Foundation ، أن يشاهدوا عن كثب المساهمة والمساعدة التي قدّمها شوماخر للعلامة التجارية الإيطالية، من ناحية تطوير السيارات السياحية وتحديداً طراز "فيراري إنزو"، الذي تم إنتاجه خلال الحقبة الأولى لهيمنة فيراري على حلبات "الفئة الملكة"، وطراز الـ "أف إكس إكس"، وهو نسخة الحلبات من طراز "إنزو".

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