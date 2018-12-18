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مورينيو يقرر العمل بمطبخ بيتزا بعد مغادرة مانشستر يونايتد؟

18
DECEMBER
2018
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الرحيل عن تدريب مانشستر يونايتد سوف يمنح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قيمة كسر عقد كبيرة لكنها لن تدفع مورينيو للتوقف عن العمل لفترة طويلة حيث اعتاد مورينيو على التحول من نادي لآخر بشكل مستمر في السنوات الماضية بداية من بورتو ثم تشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد وتشيلسي ثم مانشستر يونايتد.

وبشكل ساخر استغلت شركة "بيتزا هت بريطانيا" رحيل جوزيه مورينيو عن تدريب الشياطين الحمر البريطانية لتسخر من المدرب البرتغالي من خلال الحساب الرسمي عبر تويتر.


وكتبت بيتزا هت بريطانيا من خلال حسابها عبر تويتر:" مرحبًا مانشستر يونايتد. وصلتنا سيرة ذاتية من السيد جوزيه مورينيو فقد تقدم بطلب لـ وظيفة طبّاخ بيتزا. زودونا فضلًا بـ مرجع. شكرًا".

يذكر أن مانشستر يونايتد حقق في موسمه الأول تحت قيادة جوزيه مورينيو لقب الدوري الأوروبي وكأس الرابطة بينما في الموسم الثاني أنهى يونايتد الدوري في المركز الثاني ليحافظ على تواجده في دوري الأبطال وخسر نهائي كأس الاتحاد.

وفي الموسم الحالي تراجع مورينيو عن وعوده في بداية الموسم بإنهاء شهر ديسمبر ضمن الأربعة مراكز الأولى، حيث صرح بأنها ستكون معجزة لو أنهى الموسم في المركز الرابع.

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