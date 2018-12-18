رسميًا: جوزيه مورينيو يرحل عن مانشستر يونايتد

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن رحيل مدرب الفريق جوزيه مورينيو عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت.

تأتي تلك الخطوة بعد خسارة مانشستر يونايتد ديربي إنجلترا أمام ليفربول يوم الأحد الماضي بثلاثة أهداف لهدف واحد، واستقرار الفريق بالمركز السادس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النادي الشمالي العريق في بيان "يعلن مانشستر يونايتد بأن المدرب جوزيه مورينيو ترك النادي بمفعول فوري".

واضاف "سيتم تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي قبل ان تتم دراسة معمقة لتعيين مدرب جديد بشكل دائم".

وكانت تقارير إنجليزية قد أشارت إلى أن مانشستر يونايتد سيكون مُلزمًا بدفع 24 مليون يورو في حالة إقالة مورينيو قبل نهاية الموسم، وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي.

وذكرت المصادر القريبة من الفريق أن الإدارة ستقوم بتعيين مايكل كاريك في منصب المدرب لحين التعاقد مع مدرب مؤقت سيتم الكشف عنه خلال أقل من 48 ساعة.