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قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهات مثيرة

17
DECEMBER
2018
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أقيمت اليوم في مدينة نيون السويسرية قرعة الدور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، ولعل أبرز وأهم المواجهات ستكون بين إشبيلية الإسباني ولاتسيو الإيطالي، وكانت القرعة سهلة على الورق بالنسبة لأندية الإنتر وتشيلسي وأرسنال.

 

وأتت نتيجة القرعة على الشكل التالي:

فيكتوريا بلزن التشيكي – دينامو زغرب الكرواتي.

كلوب بروج البلجيكي – سالزبورغ النمساوي.

رافيد فيينا النمساوي – إنتر ميلانو الإيطالي.

سلافيا براغا التشيكي – غينك البلجيكي.

كراسدونار الروسي – بايرن ليفركوزن الألماني.

زيورخ السويسري – نابولي الإيطالي.

مالمو السويدي – تشيلسي الإنكليزي.

شاختار دونيتسك الأوكراني – فرانكفورت الألماني.

سيلتك السكتلندي – فالنسيا الإسباني.

رين الفرنسي – ريال بيتيس الإسباني.

أولمبياكوس اليوناني – دينامو كييف الأوكراني.

لاتسيو الإيطالي – إشبيلية الإسباني.

فنربخشة التركي – زينيت الروسي.

سبورتينغ لشبونة البرتغالي – فياريال الإسباني.

باتي بوريسوف البيلاروسي – أرسنال الإنكليزي.

غلطة سراي التركي – بنفيكا البرتغالي.

 

جدير بالذكر أن مباريات الذهاب والإياب ستقام يومي 14 والـ21 من شهر شباط المقبل.

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