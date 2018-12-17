قمة نارية في الدور الـ16 من دوري ابطال أوروبا وهذه باقي المباريات

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سيلتقي بايرن ميونيخ مع ليفربول في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وكلاهما فاز بالبطولة خمس مرات.



وستكون هذه واحدة من ثلاث مواجهات إنكليزية ألمانية بينما سيتقابل مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان عقب سحب القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الاثنين. وسيلتقي مانشستر سيتي بطل إنجلترا مع شالكه بينما يلعب توتنهام مع بروسيا دورتموند في المواجهتين الاخريين بين أندية الدوري الانغليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى الألماني.



وسيواجه ريال مدريد حامل اللقب منافسه أياكس الهولندي بطل أوروبا أربع مرات الذي بلغ الأدوار الاقصائية لأول مرة منذ موسم 2005-2006.

وفي مواجهات أخرى سيواجه يوفنتوس بطل إيطاليا منافسه أتليتيكو مدريد بطل الدوري الأوروبي بينما يلتقي برشلونة مع أولمبيك ليون.