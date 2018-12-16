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مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو

16
DECEMBER
2018
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عبر نجم ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، عن غضبه من تصرف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، بعد رفضهما حضور حفل جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وانتقد مودريتش غياب نجمي يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني عن حفل تتويجه بـ"البالون دور"، قائلا "هذا ليس عادلا".

وقال في حوار مع صحيفة "سبورتسكي" الكرواتية: "لا أستطيع أن أقول لماذا لم يحضر أي شخص وحقيقة ارتباط ذلك بمدى اعترافه بنتيجة التصويت، هذا قرارهما".

وأضاف: "لكن يبدو أن الجوائز تكون لها قيمة عندما تحصل عليها فقط"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "ليس عادلا سواء للاعبين الآخرين أو لأولئك الذين تم اختيارهم على مدى السنوات الـ10 الماضية، وحتى عشاق كرة القدم".

وتابع لاعب الريال: "كل شخص يتصرف بالطريقة التي يؤمن بها.. في اعتقادي، الأمر بسيط جدا، رونالدو وميسي ظاهرتان وسيطرا على كرة القدم لعشر سنوات، لكننا ننتحدث هنا عن الأداء خلال الموسم الماضي، إذا أردنا التصويت على نوعية اللاعبين فإن وجودهما يلغي وجود أي خيارات أخرى".

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