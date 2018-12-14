أسماء جديدة في معسكر منتخب لبنان تحضيراً لآسيا

A + A -

استدعى مدرب منتخب لبنان لكرة القدم المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش 27 لاعباً إلى المعسكر الذي سيقيمه منتخب لبنان في البحرين من 16 وحتى 28 من الشهر الجاري، وتتخلله مباراة وديّة مع أصحاب الأرض، وذلك استعداداً لنهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019» التي تنطلق في 5 كانون الثاني المقبل.

وضم رادولوفيتش للمرة الأولى حارس مرمى التضامن صور هادي مرتضى، ولاعب وسط نادي العهد حسين منذر بعد بروزهما في الدوري المحلي، إضافةً إلى قاسم الزين، نادر مطر، علي حمام، حسن معتوق، أحمد تكتوك، زين طحان، حسن شعيتو (شبريكو)، حسن شعيتو (موني)، نصار نصار، معتز بالله الجنيدي، عدنان حيدر، مصطفى مطر، وليد إسماعيل، مهدي خليل، نور منصور، هيثم فاعور، محمد حيدر، ربيع عطايا، سمير أياس، عمر شعبان، جوان أومري، جورج وروبير ملكي، باسل جرادي وهلال الحلوة.

وإلى جانب المدير الفني رادولوفيتش، ستضم البعثة مدير المنتخب فؤاد بلهوان والمدرّبون ميليتش مورسيتش ومحمد الدقة وسردان كلايايفيتش (مدرّباً لحراس المرمى) وفلاديمير كرونيتش (مدرّباً للياقة البدنية) والمستشار الفني يوسف محمد والدكتور جوني إبراهيم والمعالج الفيزيائي إيلي متني والمنسّق الإعلامي الزميل وديع عبد النور وأحمد فخر الدين وشفيق فارس (شؤون التجهيزات).

ويعوّل الجهاز الفني كثيراً على المعسّكر في البحرين لتعزيز اللياقة قبل الاستحقاق الإماراتي، الذي سيشهد مبارايات قويّة في فترة زمنيّة قصيرة للمنتخب اللبناني.

ولفت رادولوفيتش إلى أنه سيعلن لائحة اللاعبين الذين سيخوضون غمار كأس آسيا بعد معسكر البحرين الذي سيركّز خلاله على التحضير البدني، مجدداً ثقته بلاعبيه ومؤكّداً أنهم سيكونون جاهزين للاستحقاق وسيقدّمون أفضل صورة عن كرة القدم اللبنانية، بحسب تعبيره.

وأشار «رادو» إلى أن المعسّكر محطة «منطقيّة» للاعتناء بالجزئيات التي عاينها في «المباريات الخمس التي خـاضـهـا الـمـنـتـخـب منذ أيلول الماضي، والتي كانت مفيدة للوقوف على جهوزية اللاعبين ووضعهم الفني، فضلاً عن اختبار لاعبين آخرين جدد سعياً إلى تعزيز صفوف المنتخب»، مذكّراً بأن «بعض المباريات كانت بمثابة نموذج لما ينتظرنا في الإمارات بعيداً عن النتائج المحققة لأنها ليست أولوية. فأنا مرتاح عموماً لما قدّمه اللاعبون. وسنبذل قصارى جهدنا لسدّ أي نقص من خلال عمل وإعداد إضافيين قدر الإمكان في معسكر البحرين». ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب لبنان مباشرة بعد انتهاء الجولة الحادية عشر من الدوري المحلّي يوم غد الأحد.