اتحاد "السلة" يوجّه طلباً إلى الإعلاميين

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دعا الاتحاد اللبناني لكرة السلة رجال الصحافة والاعلام في كافة وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، الى توخي الدقة وعدم نشر معلومات تتعلق بمنتخب لبنان للرجال من شأنها التشويش على اللاعبين وعلى الجهاز الفني تلميحاً أو بصورة مباشرة او طرح اخبار او ما شابه من شأنها التأثير على معنويات لاعبي المنتخب، الذين سيخوضون مواجهتين حاسمتين ضد نيوزيلندا وكوريا الجنوبية في شباط المقبل، ضمن اطار "النافذة السادسة" والأخيرة من التصفيات الآسيوية- الأوقيانية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم التي ستستضيفها الصين العام المقبل.

واضاف البيان الصادر عن الأمانة العامة للاتحاد صباح الجمعة: "كل ما صدر في وسائل الاعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي من اخبار حول المنتخب غير صحيحة وتفتقد الى الدقة.

من هذا المنطلق، نتمنى على رجال الصحافة والاعلام، والذين نقدّر جهودهم الحثيثة في متابعة اخبار كرة السلة اللبنانية على مدار الساعة اكان على صعيد كافة بطولات لبنان ام على صعيد منتخب لبنان واخبار اللعبة، ان يتواصلوا مع الامانة العامة حول اي استفسار او موضوع يتعلق بمنتخب لبنان. فالأمانة العامة للاتحاد جاهزة لتزويد المستفسرين عن اي معلومات ستكون حتماً دقيقة ومستقاة من المصدر الأساسي، اي الاتحاد اللبناني لكرة السلة الحريص على العلاقة الممتازة مع كافة رجال الصحافة والاعلام المدعوين للوقوف جنباً الى جنب مع الشعب اللبناني بأسره لدعم مسيرة منتخب لبنان مع الأمل الكبير بالاحتفال بتأهل منتخب الأرز في شباط المقبل الى أكبر استحقاق عالمي".